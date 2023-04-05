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Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti

Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti

Spor Haberleri

Portekiz Ligi'nde Estoril Praia ile Estrela Amadora'yı karşı karşıya getiren maçta ilginç anlar yaşandı. Maç esnasında sahaya papağan girerken, oyun uzun süre durdu. Yetkililer papağanı güçlükle uzaklaştırdı.

Futbol sahalarında ilginçlikler bitmiyor. Son olarak Portekiz'de yaşanan bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PAPAĞAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Portekiz Rezerv liginde, Estoril Praia ile Estrela Amadora arasında oynanan maç esnasında sahaya giren papağan ekipler tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Uzun süre sahada kalan ve oyunun durmasına neden olan papağanın o anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı.

Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti

Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti

Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti

Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti

Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti

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