NBA'in eski yıldızı 40 yaşında futbolcu oldu
2.26'lık eski NBA uzunu Pavel Podkolzin, 40 yaşında profesyonel futbolcu oldu. 2004-2006 arası Dallas'ta oynayan Podkolzin, 4. Lig takımı Amkal'da ilk maçına çıktı. Rusya Kupası'nda Amkal, Kaluga'yı 1-0 yendi.

Bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) forma giyen 2,26 metre boyundaki Rus Pavel Podkolzin, 40 yaşında futbol kariyerine başladı.

RUSYA 4. LİG TAKIMINA TRANSFER OLDU

Rusya 4. Lig takımlarından Amkal, Podkolzin'i santrfor olarak kadrosuna kattı. Pavel Podkolzin, takımının Rusya Kupası'nda Kaluga'ya karşı 1-0 kazandığı maçta ilk 11'de forma giydi. Kulübün ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Podkolzin'in takımıyla çıktığı ilk maçtan görüntülere yer verildi.

NBA'DE 6 MAÇA ÇIKTI

Podkolzin'in yeşil sahada top koşturduğu anlar, uzun boyu nedeniyle alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu. Dallas Mavericks tarafından 2004 draftında birinci tur 21. sıradan seçilen Podkolzin, NBA'de 6 maça çıktı. Podkolzin, basketbol kariyeri boyunca Khimki başta olmak üzere ülkesinde birçok takımda görev yaptı.

