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NBA'de Bucks ve Grizzlies yarı final beşinci maçlarını kazandı

AA - Fatih Erel - Spor
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NBA'de Bucks ve Grizzlies yarı final beşinci maçlarını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks, serinin beşinci maçında Boston Celtics'i 110-107 mağlup ederek 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Milwaukee Bucks, serinin beşinci maçında Boston Celtics'i 110-107 mağlup ederek 3-2 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'ın, Boston Celtics'i mağlup ettiği maçta Giannis Antetokounmpo 40 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.

Bucks'ta Jrue Holiday 24 sayı, sekizer ribaunt ve asistle oynarken, Bobby Portis 14 sayı, 15 ribaunt ile maçı tamamladı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 34 sayı, Jaylen Brown ise 26 sayı kaydetti.

Bucks, cuma gecesi evindeki 6. maçı kazanırsa Doğu Konferansı finallerine yükselecek.

Grizzlies seride pes etmedi

Batı Konferansı yarı finalinde ise Memphis Grizzlies, Golden State Warriors'ı 134-95 mağlup etti. Grizzlies, geceyi galibiyetle kapatarak yarı final serisinde durumu 3-2'ye taşıdı.

Grizzlies'da Jaren Jackson Jr., Desmond Bane ve Tyus Jones 21'er sayı kaydetti.

Klay Thompson 19 sayıyla Golden State'in maçtaki en skorer ismi olurken Jonathan Kuminga da 17 sayı üretti.

Seride Golden State Warriors, 3-2 önde bulunuyor.

AA / Fatih Erel - Spor

Amerikan Basketbol Ligi, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Play Off, Spor, Haberler

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