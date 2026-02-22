Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup oldu
TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada Nazillispor, sahasında Karşıyaka'ya 10-0 yenilerek tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Karşıyaka, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkararak 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşma, Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir temsilcisi, henüz 23. dakikada Ömer Faruk Sezgin'in golüyle perdeyi açtı: 0-1. 35'te sahneye çıkan Erhan Öztürk, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Karşıyaka, farkı her geçen dakika açtı ve mücadeleyi çift haneli skorla tamamladı. 47. dakikada Yasin Uzunoğlu skoru 3-0 yaptı. 51'de Ömer Faruk Sezgin bir kez daha fileleri havalandırdı: 0-4. 53'te yine Ömer Faruk Sezgin hat-trick'ini tamamladı: 0-5. 55. dakikada Yasin Uzunoğlu kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydetti: 0-6. 82'de Berat Şahin farkı yediye çıkardı: 0-7. 86'da Ersan Akgün tabelayı 8-0'a taşıdı. 88'de Yakup Arda Kılıç skoru 9-0 yaptı. 89. dakikada ise Onur İnan maçın skorunu ilan etti: 0-10.
Bu sonuçla Nazillispor 4 puanda kalarak grubun son sırasındaki yerini korudu. Karşıyaka ise puanını 47'ye yükselterek 3'üncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. - AYDIN