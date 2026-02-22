Haberler

Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup oldu

Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada Nazillispor, sahasında Karşıyaka'ya 10-0 yenilerek tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Karşıyaka, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkararak 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşma, Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir temsilcisi, henüz 23. dakikada Ömer Faruk Sezgin'in golüyle perdeyi açtı: 0-1. 35'te sahneye çıkan Erhan Öztürk, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Karşıyaka, farkı her geçen dakika açtı ve mücadeleyi çift haneli skorla tamamladı. 47. dakikada Yasin Uzunoğlu skoru 3-0 yaptı. 51'de Ömer Faruk Sezgin bir kez daha fileleri havalandırdı: 0-4. 53'te yine Ömer Faruk Sezgin hat-trick'ini tamamladı: 0-5. 55. dakikada Yasin Uzunoğlu kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydetti: 0-6. 82'de Berat Şahin farkı yediye çıkardı: 0-7. 86'da Ersan Akgün tabelayı 8-0'a taşıdı. 88'de Yakup Arda Kılıç skoru 9-0 yaptı. 89. dakikada ise Onur İnan maçın skorunu ilan etti: 0-10.

Bu sonuçla Nazillispor 4 puanda kalarak grubun son sırasındaki yerini korudu. Karşıyaka ise puanını 47'ye yükselterek 3'üncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor

ABD, saldırmadan önce bir kez daha masaya oturuyor
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü

Komşu ülkeler savaşa tutuştu! Can kaybı şimdiden korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

Ünlü YouTuber'dan ilginç deney! Girdiği havuzdan kupkuru çıktı
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...

Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise...
Akasya Durağı'nın yayınlanacağı tarih belli oldu

Hayranları ekran başına! Senaristi yayınlanacağı tarihi açıkladı