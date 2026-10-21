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Nazilli Şehir Spor, Germencikspor deplasmanına deplasman taraftarı alınmadan çıkacak

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Nazilli Şehir Spor, Germencikspor deplasmanına deplasman taraftarı alınmadan çıkacak
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Nazilli Şehir Spor Kulübü, Süper Amatör Lig'in açılış haftasında pazar günü Germencikspor'a konuk olarak mutlak galibiyet istiyor. İlçe Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman taraftarı alınmayacak, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını tribünde destekleyemeyecek.

Süper Amatör Lig'in açılış haftasında pazar günü Germencikspor'a konuk olacak Nazilli Şehir Spor Kulübü, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Hazırlık dönemini namağlup tamamlayan siyah-beyazlıların bu zorlu mücadelesine, güvenlik kararı gereği deplasman taraftarı alınmayacak.

Süper Amatör Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında Nazilli Şehir Spor Kulübü, zorlu Germencikspor deplasmanında sahaya çıkıyor. 25 Ekim Pazar günü Germencik İlçe Stadı'nda oynanacak kritik müsabakada ilk düdük saat 16.00'da çalacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılar, yaklaşık 1,5 aydır Esat Ergüler Tesisleri'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Ayhan Yıldız yönetiminde sıkı bir kamp dönemi geçiren "Naz Naz", bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçından da yenilgisiz ayrılarak lige ne kadar hazır olduğunu kanıtladı. Sezona 3 puanla başlamak isteyen Nazilli temsilcisi, Germencik deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Öte yandan, heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Nazilli taraftarlarını üzen bir gelişme yaşandı. İlçe Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, pazar günü oynanacak mücadeleye deplasman seyircisi alınmayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, sezonun bu ilk maçında takımlarını tribünden destekleyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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