Nazilli'de Koray gitti

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da iç transferde daha önce anlaşma sağlanamayan Koray Baykara takımdan ayrıldı. Koray, sözleşmesindeki özel maddeyi kullanarak 100 bin TL bonservis karşılığı serbest kaldı. Siyah-beyazlı yönetim, "A takım oyuncularımızdan Koray Baykara sözleşmesindeki 100 bin lira getir-götür maddesinden yararlanarak takımımızdan ayrılmıştır. Takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Nazilli'de dış transferde daha önce sözleşme imzalanmasına rağmen dün anlaşması fesih olan Berat Eyüpoğlu ise sosyal medya hesabından protokol şartları yerine getirilmeyip üst üste ertelendiği için tek taraflı fesih hakkını kullandığını açıkladı.