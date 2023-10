Nazilli'de Geleneksel Rahvan At Yarışı Düzenlendi

Nazilli Belediyesi tarafından 11.'si düzenlenen geleneksel Rahvan At Yarışı, yarış severlerin yoğun katılımı ile Sümer Deve Güreşi Sahası alanında gerçekleştirildi.

Bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirilen yarışa 148 Rahvan koşucusu at kıyasıya mücadele etti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan güzel bir yarış olması temennisiyle yarışı başlatırken tüm jokerlere başarılar diledi. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlak ile birlikte Rahvan Atına binen Başkan Özcan vatandaşları koşu pistinde atıyla birlikte selamlamasının ardından verilen start ile Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden de katılım sağlayan 148 at baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste kategorilerinde yarışa başladı.

2021 Türkiye Şampiyonu Ayvaz Çamdeviren'in de katıldığı yarışlarda bayan, 4'lü tay, 3'lü tay, 2'li tay, ithal A ve ithal B kategorilerinde gerçekleştirildi.

Nazilli'nin her zaman güzel organizasyonlarla anılmaya devam edeceğini belirten Kürşat Başkan, "Bugün Nazilli'de 11 Rahvan At yarışlarımızı düzenlemenin sevinci içerisindeyiz. Bugüne kadar düzenlediğimiz rahvan at yarışlarında emeği geçen değerli büyüklerimize, katılımcı arkadaşlarımıza, seyircilerimize, at sahiplerine, jokeyleriimize çok teşekkür ediyorum. At dünya tarihinde, Türklerin tarihinde emsalsiz bir yeri olan vefalı bir yeri olan bir canlı varlıktır. Onunla biz kıtaları feth etmişiz. Biz bu atlarla dünyayı fetih etmişiz. Onunla dünyaya adalet sağlamışız. İşte şimdi o geleneği devam ettirenlere çok teşekkür ediyorum. Komitemize, at sahiplerine tüm büyüklerime ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Erzurum'dan, Ordu'ya, Samsun'dan, Denizli, İzmir, Afyon, Kütahya, Balıkesir'e kadar tüm at yarışçılarımız burada. Memleketin dört bir yanından tam 148 seçkin atlar bu gün burada yarışıyorlar. Bu büyük bir yarış. Buradan Federasyonumuza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Nazilli'miz hep böyle güzel şeylerle, güzel organizasyonlarla anılmaya devam edecek. İlerleyen yıllarda burada Türkiye'nin en ünlü atlarını davet edip yarıştıracağız inşallah" dedi. - AYDIN