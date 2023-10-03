Nazilli Belediyespor yönetiminden destek çağrısı

TFF 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yönetim, ligin 6. haftasında aldığı galibiyetin ardından basın toplantısı düzenledi. Camiaya seslenen yöneticiler "Başarı Nazilli'nin başarısıdır" diyerek destek istedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde belediyeye ait restoranda düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Nazilli Belediyespor yönetimi ve ilçede görev yapan basın mensupları, süreci değerlendirdi. Basın mensuplarının yönetim ve takımla ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Özcan ve kulüp yönetimi, "Başarı Nazilli'nin başarısıdır" diyerek herkesten destek istedi.

Süleyman Urkay ve bazı yöneticilerin istifasının ardından Başkan Yardımcısı Şahin kaya ile yola devam kararı alan yeni yönetim de basına tanıtıldı. Başkan Kaya, tüm camiayı tek yürek olmaya ve Nazilli'nin takımına sahip çıkmaya davet ederken öte yandan da süreci değerlendirerek kulübün geleceği açısından yapılacak çalışmalardan söz etti. Ligin devre arasında olağanüstü genel kurula gidileceğinin de altını çizen Başkan Kaya: "Kulübün satış sürecinde ve istifasından sonra da bir süre beraberdik. Kulübün yeni başkanı ve yeni yönetimi olarak geçen 15 gün süresinde yaklaşık 2 milyon TL para topladık. Kulübümüzün afaki borçları var. Her yönetim borç ve enkaz bırakarak gitti. Amacımız kulübü bir an önce siyasetten uzak tutarak şirketleştirmek. Esat Ergüler başkanımızdan kalan 804 üyesi ile profesyonel yapıya uygun olarak şirketleşmeye gitmek için önce üyelerimizin durumunu düzletecek ardından da şirketleşmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Belediyemizin yasal süreç nedeniyle kulübe maddi destek olma şansı yok. Biz Nazilli tarafından yalnız bırakılmak istemiyoruz. Nazilli Belediyespor düşmanlığı yapılmasını istemiyor, aksine harekete geçerek takıma sahip çıkmalarını istiyoruz. Kulübü yeni yönetime devrettiğimizde artı 15 milyon TL gibi bir rakamla bırakabilmek için sponsor çalışmalarımız da sürüyor" dedi.

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk'ün konuşmasının ardından konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm camiaya destek çağrısında bulunarak: "Geçtiğimiz zorlu süreçte görev alan herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Nazilli Belediyesi'nin kulübe desteğini yasal nedenlerle çekmesi zorunluydu. Bu süreçte takım üzerine aşırı derecede saldırı oldu. Biz bu işte profesyonelce davrandık. Şu anda iyi giden bir takım var ortada. Çünkü iyi işler yapıldı. 10 günde kurulan bir takımla bu başarı elde edildi. Her şeyin para olmadığını burada gördük. Bundan sonraki süreçte kulübün şirketleşmesi konusunda çalışmaları sürdüreceğiz. İnşallah bu takım şehrin takımı olarak başarıdan başarıya koşacaktır. Tek isteğimiz köstek değil destek olunması. Ben buradan tüm camiayı Nazilli için takımımıza desteğe çağırıyoruz" dedi. - AYDIN