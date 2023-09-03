Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.'yi Tek Golle Geçti
TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligin ikinci haftasında Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.'yi tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu. Ligin 2. haftasında puanını 6'ye çıkartan ev sahibi ekip ligi ikinci sırada tamamladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligin ikinci haftasında Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.'yi tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu. Ligin 2. haftasında puanını 6'ye çıkartan ev sahibi ekip ligi ikinci sırada tamamladı.
Maçtan dakikalar:
13. dakikada Nazilli Belediyespor tarafından sağdan gelişen atakta Salih topu ceza alanı içerişinde uygun durumdaki Baran'a aktardı. Baran'ın şutunda topu son anda Kaleci Türker kornere çeldi.
20. dakikada Şemsettin'in orta alandan defansın arkasına uzun topunda Mutlu Ceza alanına girer girmez sert vurdu. Top direkten dışarı gitti.
41. dakikada Berkant Kavza'nın uzun ortasında topla buluşan Tibet ceza alanı dışında uygun pozisyonda sert vurdu. Top Kaleci Türker'de kaldı.
49. dakikada Nazilli ceza alanında yaşanan karambolde topa son dokunan Mehmet'in kafa şutunu kaleci Ömer Kavurkacı muhteşem bir kurtarışla gole izin vermedi.
52. dakikada hızlı gelişen Nazilli atağında topla buluşan Ahmet ceza sahasında hareketlenen Salih'e pasladı. Ceza alanında defansı çalımla geçen Salih'in şutunda kaleci Türker mutlak golü önledi.
63. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Salih Kavrazlı muhteşem bir vuruşla topu 90'dan filelere yolladı.
68. dakikada Mert Ali ile gelişen Beyoğlu atağında topla buluşan Embiya'nın ters kafa şutunda kaleci Ömer topu sn anda kornere çeldi.
78. dakikada soldan top çevirerek ceza alanına sokulan konuk Beyoğlu ekibinden Berk Ali son vuruşu düzgün yapamayınca mutlak golü kaçırdı.
79. dakikada Beyoğlu atağında Mertcan'ın kullandığı serbest vuruşunda Tolunay'ın kafa şutu üst direkten auta gitti.
89. dakikada ceza alanı dışından Sedat Komi sert vurdu. Kaleci Ömer direğin dibinden ağlara gidecek topu uçarak kornere çeldi.
Stat: Nazilli Şehir
Hakemler: Lütfullah Aslan, Umut İncili, Şükrü Çavcı
Nazilli Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Furkan Apaydın, Baran Işık(Dk. 70 Muhammet Tayyip Taşçı-Dk. 89 Yakup Emre Bakkal), Onur Hüseyin Demir(Dk. 31 Tibet Öniz), Ahmet Depbayrak, Salih Kavrazlı(Dk.71 Talha Erdoğan), Ali Karakaya, Hakkı Can Aksu, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak, Berkant Kavzar(Dk. 46 Ekrem Çalışanlar)
Yedekler: Canberk Aydemir, Yakup Emre Bakkal, Süleyman Enes Karakaş, Tibet Öniz, Muhammet Tayyip Taşçı, Efecan Mızrakçı, Ekrem Çalışanlar, Talha Erdoğan, Fırat Yandım, Oğuzhan Andaç
Teknik Direktör: Şükrü Akar
Beyoğlu Yeniçarşıspor F.A.Ş.: Türker Dırdıroğlu, Embiya Ayyıldız, Berk Ali Nizam, Atalay Gürel(Dk. 67 Mertcan Aktaş), Kubilay Akyüz(Dk. 59 Tolunay Yurtsever), Mutlu Güler(Dk. 59 Emirhan Kayar), Erdoğan Kaya, Mehmet Soyaslan(Dk. 84 Sedat Komi), Yusuf Ali özer, Şemsettin Ender Kılıç, Batuhan Ekinci(Dk.84 Celil Çelikel)
Yedekler: Cengizhan Şarlı, Tolunay Yurtseven, Emirhan Kayar, Mertcan Aktaş, Celil Çelikel, Ali Arda Bulut, Murat Kağan Çalık, Alper Aşkın, Emirhan Başyiğit, Sedat Komi
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Goller: Dk. 63 Salih Kavrazlı (Nazilli Belediyespor)
Kırmızı Kart: -
Sarı kart: Dk. 45+2 Furkan Apaydın, Dk. 78 Muhammet Tayyip Taşçı (Nazilli Belediyespor) Dk. 81 Yusuf Ali Özer, Dk. 82 Emirhan Kayar (Beyoğlu Yeniçarşıspor F.A.Ş.) - AYDIN