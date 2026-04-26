Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kocaelispor: 1-0

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Mario Ricardo da Silva Velho, Thalisson, Goutas, Samed Onur(Dk. 74 Dele-Bashiru), Metehan Mimaroğlu(Dk. 85 Cihan Çanak), Adama Traore, Sekou Koita (Dk. 67 Niang), Ousmane Diabate, Tongya (Dk. 67 Oğulcan Ülgün), Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

KOCAELİSPOR: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Jamal Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Kwasi Agyei (Dk. 75 Furkan Gedik), Habib Ali Keita, Karol Linetty (Dk.46 Sissoho), Massadio Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 61 D.Churlınov), Joseph Nonge (Dk. 90 Ahmet Sagat), Rivas Vindel (Dk. 46 Serdar Dursun)

GOL: Dk. 34 Metehan Mimaroğlu (Penaltı) (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

SARI KARTLAR: Ousmane Diabate (Natura Dünyası Gençlerbirliği ), Karol Linetty ( Kocaelispor )

NATURA Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gençlerbirliği'nin golünü 34'üncü dakikada Metehan Mimaroğlu penaltıdan kaydetti.

18'inci dakikada Kocaelispor ceza sahasında kaleci Serhat'ın kontrolündeki topa müdahale eden Traore, topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden bu top, kaleci Serhat'a yapılan faul nedeniyle gol değeri kazanmadı.

26'ncı dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Samed'in pasıyla buluşan Koita'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut üstten dışarı çıktı.

31'inci dakikada karşılaşmanın hakemi, Koita ve Smolcic arasında Kocaelispor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu incelemek üzere VAR monitörünün başına geçti. 32'nci dakikada VAR incelemesi sonucunda Smolcic'in elle oynadığı tespit edildi ve Natura Dünyası Gençlerbirliği penaltı kazandı.

34'üncü dakikada penaltıyı kullanan Metehan, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

41'inci dakikada Kocaelispor beraberliğe çok yaklaştı; Ahmet'in serbest vuruşunda Tayfur'un içeri çevirdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Smolcic'in vuruşu kaleci Velho'da kaldı, ancak pozisyonun sonunda Tayfur için ofsayt bayrağı kalktı.

61'inci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği 2'nci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Metehan'ın indirmek istediği top savunmadan sekti, kale sahası önünde Tongya'nın röveşata vuruşu kalenin hemen sağından dışarı çıktı.

78'inci dakikada Kocaelispor'da Smolcic'in sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Keita'nın vuruşu soldan auta çıktı.

88'inci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde ceza sahasının sol köşesinden serbest vuruş kullanan Ahmet, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Velho topu zorlukla uzaklaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı