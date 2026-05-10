Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 3-2

NATURA Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 42'nci dakikada Traore, 45+4'te Goutas ve 70'inci dakikada Tongya penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 1'inci ve 10'uncu dakikada Benedyczak'tan geldi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cihan Aydın, Furkan Ürün, Süleyman Özay

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Douglas Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Adama Traore, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk.89 Diabate, Sekou Koita (Dk.14 Cihan Çanak)

KASIMPAŞA: Andreas Gianniotis, R.Becao, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 88 Ali Yavuz Kol), Adem Aorus, Godfried Frimpong, Kerem Demirbay (Dk.79 Allevinah), Andri Baldursson (Dk.88 Gueye), İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate (Dk.79 Cenk Tosun), Mortadha Ben Ouanes (Dk. 64 Cafu), Adiran Benedyczak,

GOL: Dk. 42 Traore, 45+4 Goutas, Dk.70 Tongya (Penaltı) (Gençlerbirliği) Dk. 1, Dk. 10 (Penaltı) Benedyczak (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Erhan Ertürk, Zuzek, Tongya, Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Kamil Ahmet Çörekçi, Ouanes, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay Cafu, R. Becao, Cenk Tosun, Andreas Gianniotis, Benedyczak, Aorus (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Emre Belözoğlu (Kasımpaşa)

1'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Diabate'nin sağ kanattan taşıdığı topta ceza sahasına hareketlenen Benedyczak, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Velho'nun sağından ağlara gönderdi: 0-1.

10'uncu dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diabate'nin baskısıyla topu alan Benedyczak, ceza sahasında Tongya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıda topun başına geçen Benedyczak, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

31'inci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği etkili geldi. Metahan'ın kullandığı serbest vuruşta Oğulcan sağ ayağıyla yerden vurdu, top sağ direğin dibinden auta çıktı.

41'inci dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Abdurrahim'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte yükselen Traore'nin kafa vuruşunda top sağ direkten oyun alanına döndü.

42'nci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Dele-Bashiru'nun pasında sol kanatta topla buluşan Abdurrahim ortasını yaptı. Oğulcan'ın kafayla çevirdiği topa kale sahasında Traore dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-2.

45+4'üncü dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Metahan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top sol alt köşeden filelere gitti: 2-2.

İlk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

58'inci dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Oğulcan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde kale sahasında iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kontrol etti.

61'inci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. İrfan Can'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Ben Ouanes'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

66'ncı dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği cephesi penaltı bekledi. Metahan'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasında yaşanan pozisyonda Goutas yerde kalırken, hakem Cihan Aydın VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye gitti.

68'inci dakikada incelemesini tamamlayan hakem Cihan Aydın, Kasımpaşalı Kerem'in Goutas'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve beyaz noktayı gösterdi.

70'inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Tongya atışı gole çevirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

76'ncı dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği etkili geldi. Metahan'ın sol kanattan taşıdığı top sonrası ceza sahası dışına çıkardığı pasta Tongya'nın yerden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis soluna uzanarak topu kontrol etti.

81'inci dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği hızlı atağında Oğulcan, sol kanattaki Tongya'yı topla buluşturdu. Tongya'nın ceza sahasına girmek isterken Ribeiro ile yaptığı verkaç denemesinde savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

84'üncü dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde Allevinah'ın ortasında kaleci Velho topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan İrfan Can'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Natura Dünyası Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı