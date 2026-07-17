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Nathan Ake: "En önemlisi negatif durumda bile pozitif kalmak"

Nathan Ake: 'En önemlisi negatif durumda bile pozitif kalmak'
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, düzenlenen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı savunmacı, şampiyonluk yolunda negatif durumlarda bile pozitif kalmanın kritik olduğunu belirterek, takım arkadaşı Ederson'dan kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldığını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, şampiyonluğa giden yolda en önemli faktörün negatif durumlarda bile pozitif kalabilmek olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood için Fenerbahçe Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrasında Hollandalı futbolcu Nathan Ake, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Manchester City'den eski takım arkadaşı Brezilyalı kaleci Ederson ile görüşüp görüşmediğine dair gelen soruyu cevaplayan Ake, "Buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana kulüp ve İstanbul hakkında bilgi verdi. Kulübü sevdiğini, taraftarlar ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Her sene şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti. Bu da hoşuma giden taraf oldu" açıklamasında bulundu.

Şampiyonluğa giden yolda en önemli şeyin ne olduğuyla ilgili değerlendirmede de bulunan tecrübeli savunmacı, "En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmak. Son birkaç sezonda iyi sezonlar geçirmişiz gibi gözükebilir. Ama negatif şeyler de yaşayabiliyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamamak olabilir. Bu anlarda ne yapılacağı çok önemli. Önceki takımımda sallandığımız dönemler oldu ama en sonunda ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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