Napoli, Serie A'da Şampiyonluğunu İlan Etti

Napoli, Serie A'da Şampiyonluğunu İlan Etti
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İtalya Serie A'nın son haftasında Napoli, Cagliari'yi 2-0 yenerek tarihinde üçüncü kez şampiyon oldu. 82 puanla tamamlayan Napoli, önceki şampiyonluklarını 1986-87 ve 1989-90 sezonlarında elde etmişti.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasına Inter'in bir puan önünde giren Napoli, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek 82 puanla şampiyon oldu.

İtalya Serie A'nın son haftasında lider Napoli, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 42. dakikada Scott McTominay'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 2-0 yapan Napoli, sahadan galibiyetle ayrıldı üçüncü şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli ligde daha önce 1986-87, 1989-90 ve 2022-2023 sezonlarında da şampiyonluğa ulaşmıştı.

En yakın takipçisi Inter ise deplasmanda Como'yu 2-0 yenerek liderin bir puan gerisinde ligi ikinci sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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