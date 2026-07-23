Naili Moran Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları Kütahya'da tamamlandı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Naili Moran Yaş Grupları U14-U16 Atletizm Yarışmaları, Kütahya'nın ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. Üç gün süren organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık bin 300 genç sporcu, pist ve saha branşlarında madalya mücadelesi verdi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, 17 Temmuz'da Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda başladı. Üç gün boyunca devam eden organizasyon, genç atletlerin kıyasıya rekabetine sahne olurken, sporcular hem bireysel performanslarını sergileme hem de Türkiye'nin en başarılı atletleri arasında yer alma hedefiyle mücadele etti.

Türkiye'nin farklı il ve kulüplerinden Kütahya'ya gelen yaklaşık bin 300 sporcu, U14 ve U16 yaş kategorilerinde koşu, atlama ve atma branşlarında yarıştı. Tribünlerde ailelerin ve sporseverlerin de ilgiyle takip ettiği organizasyonda, genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele büyük beğeni topladı. Yarışmalar boyunca elde edilen dereceler, sporcuların gelecekte milli takımlara kazandırılması açısından da önemli bir gösterge olurken, organizasyon genç yeteneklerin keşfedilmesine katkı sağladı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

19 Temmuz'da düzenlenen ödül töreniyle sona eren şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ile protokol üyeleri katıldı. Başarılı sporcular ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken, organizasyona katkı sunan kurum ve görevlilere de teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı