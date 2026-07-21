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Kütahya'da Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları tamamlandı

Kütahya'da Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları tamamlandı
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Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları, Kütahya'da düzenlendi. Yaklaşık 1300 sporcu katıldı, dereceye girenlere madalya verildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları, Kütahya'da tamamlandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı yarışmalarda atletler, pist ve saha branşlarında mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Yarışmalar sonunda başarılı olan sporculara madalyaları ve ödülleri, Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
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