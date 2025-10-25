NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Hollanda 1. Lig ekiplerinden NAC Breda forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Abdullah Emre Oğuz, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla hem Hollanda'da hem de Türkiye'de futbol otoritelerinin ilgisini çekmeye başladı.

OYUNU OKUMASI VE FİZİKSEL GÜCÜYLE ÖN PLANDA

2005 Hollanda doğumlu Abdullah Emre Oğuz, hem Türk hem Hollanda vatandaşı. Sol stoper olarak görev yapan genç savunmacı, oyunu iyi okuması ve fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Defansif orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilen Abdullah Emre Oğuz, Türkiye U18 Milli Takımı'nın da 2 maç forma giydi.

ÖNEMLİ TAKIMLARA TRANSFERİ BEKLENİYOR

Hem Hollanda hem de Türkiye'den takımların yakın takibinde olan genç savunmacıyı kulübü NAC Breda'nın önümüzdeki dönemde A takımda çıkartması bekleniyor. Hollanda ekibinin A takımında süre bulması durumunda 20 yaşındaki oyuncunun önemli bir kulübe transfer yapması da güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.