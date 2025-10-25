Haberler

NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz
Güncelleme:
Hollanda ekiplerinden NAC Breda'nın U21 takımında forma giyen Türk stoper Abdullah Emre Oğuz, gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekmeye başladı. 20 yaşındaki oyuncunun gelecek dönemde önemli bir kulübe transfer yapması da güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

  • Abdullah Emre Oğuz, 20 yaşında, Hollanda 1. Lig takımı NAC Breda'da sol stoper olarak oynuyor.
  • Abdullah Emre Oğuz, 2005 Hollanda doğumlu ve hem Türk hem Hollanda vatandaşı.
  • Abdullah Emre Oğuz, Türkiye U18 Milli Takımı'nda 2 maç forma giydi.
  • Abdullah Emre Oğuz, defansif orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.
  • Abdullah Emre Oğuz'un NAC Breda'nın A takımında oynaması ve önemli bir kulübe transfer yapması bekleniyor.

Hollanda 1. Lig ekiplerinden NAC Breda forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Abdullah Emre Oğuz, antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla hem Hollanda'da hem de Türkiye'de futbol otoritelerinin ilgisini çekmeye başladı.

OYUNU OKUMASI VE FİZİKSEL GÜCÜYLE ÖN PLANDA

2005 Hollanda doğumlu Abdullah Emre Oğuz, hem Türk hem Hollanda vatandaşı. Sol stoper olarak görev yapan genç savunmacı, oyunu iyi okuması ve fiziksel gücüyle ön plana çıkıyor. Defansif orta saha ve sol bek pozisyonlarında da görev alabilen Abdullah Emre Oğuz, Türkiye U18 Milli Takımı'nın da 2 maç forma giydi.

ÖNEMLİ TAKIMLARA TRANSFERİ BEKLENİYOR

Hem Hollanda hem de Türkiye'den takımların yakın takibinde olan genç savunmacıyı kulübü NAC Breda'nın önümüzdeki dönemde A takımda çıkartması bekleniyor. Hollanda ekibinin A takımında süre bulması durumunda 20 yaşındaki oyuncunun önemli bir kulübe transfer yapması da güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
