N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Fransız futbolcu N'Golo Kante, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı dolduran binlerce taraftar, Kante'nin gelişini meşaleler ve tezahüratlarla kutladı.

  • Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden N'Golo Kante'yi transfer etti.
  • N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • N'Golo Kante, İstanbul'a özel uçakla geldi ve Fenerbahçe taraftarları tarafından havalimanında karşılandı.

KANTE RESMEN İSTANBUL'DA

Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Havalimanını dolduran sarı-lacivertli binlerce taraftar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi. Kante'nin geldiği anda ortalık alev alırken, hep bir ağızdan Kante için tezahürat yapıldı.

KANTE TARAFTARLARI SELAMLADI

Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı. N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

kante dede gelmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

vay garibim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

