N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fransız yıldızı büyük bir coşkuyla karşıladı.

KANTE RESMEN İSTANBUL'DA

Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Havalimanını dolduran sarı-lacivertli binlerce taraftar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi. Kante'nin geldiği anda ortalık alev alırken, hep bir ağızdan Kante için tezahürat yapıldı.

KANTE TARAFTARLARI SELAMLADI

Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı. N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.