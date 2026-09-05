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MXGP Akademi Afyonkarahisar'da Genç Motokrosçuları Uluslararası Arenaya Hazırlıyor

MXGP Akademi Afyonkarahisar'da Genç Motokrosçuları Uluslararası Arenaya Hazırlıyor
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DÜNYA Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) Türkiye etabının 9’uncu kez düzenlendiği Afyonkarahisar’da, genç sporcuların uluslararası arenaya hazırlanması amacıyla MXGP Akademi gerçekleştirildi.

DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabının 9'uncu kez düzenlendiği Afyonkarahisar'da, genç sporcuların uluslararası arenaya hazırlanması amacıyla MXGP Akademi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen MXGP Türkiye kapsamında gerçekleştirilen MXGP Akademi programında genç sporculara yönelik çeşitli eğitimler verildi. Programda veli bilgilendirme toplantısı, MXGP akademi sürücü eğitimi, MX-A sertifikasyonu ve 'Bir MX Sürücüsüyle İletişim' başlığı altında Veli Eğitimi Atölyesi yapıldı. MXGP Akademi Motosiklet Eğitimi'nin ilk seansı da tamamlandı.

GENÇ SPORCULARA ULUSLARARASI KARİYER HEDEFİ

Dünya şampiyonalarına yetenekli sporcular kazandırmayı amaçlayan MXGP Akademi'de, özellikle 65 cc ve 85 cc kategorilerinde mücadele eden genç motokrosçular eğitim aldı. Türkiye şampiyonalarında başarılı performans gösteren sporcular, eğitimlerde sürüş teknikleri ve teknik becerilerinin yanı sıra uluslararası yarış disiplinleri konusunda da deneyim kazandı.

Program kapsamında genç sporculara, FIM (Uluslararası Motosiklet Federasyonu) Dünya Motokros Şampiyonası seviyesinde mücadele edebilmeleri için gerekli bilgi, disiplin ile zihinsel ve fiziksel çalışma prensipleri aktarıldı.

VELİLERE MOTOKROS EĞİTİMİ

MXGP Akademi kapsamında genç sporcuların aileleri de eğitim programına dahil edildi. 'Bir MX Sürücüsüyle İletişim Atölyesi'nde velilere motokros sporunun gereklilikleri, genç sporcularla doğru iletişim yöntemleri ile yarış süreçlerinde verilebilecek psikolojik ve lojistik destek hakkında bilgi verildi.

Eğitim programının sonunda MXGP Akademi'ye katılan genç sporculara FIM yetkilileri tarafından başarı sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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