Mustafa Taş, Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazandı

Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş, başpehlivanlık unvanını elde etti. Organizasyonda 400'ü aşkın güreşçi mücadele etti ve finalde İsmail Balaban'ı yenen Taş, başarılı performansıyla dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final mücadelesini izleyerek pehlivanlara başarılar diledi.

18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını Mustafa Taş aldı.

Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü çayırında 400'ü aşkın güreşçinin mücadele ettiği organizasyon, farklı başlarda final mücadeleleriyle sona erdi.

Finalde İsmail Balaban'ı yenen Mustafa Baş, başpehlivanlığı kazandı.

Osman Aşkın Bak: "Biz bu meydanların yabancısı değiliz"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2022 başpehlivanı Mustafa Taş ile 2013 ve 2017 yılları başpehlivanı İsmail Balaban arasındaki final mücadelesini, etkinlik alanını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Final mücadelesinde meydanda izleyicileri selamlayarak başpehlivanlara şans dileyen Bakan Bak, "Tabii biz bu çayırların, meydanları yabancısı değiliz. 2007-2011 yılları arasında Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptım. Bu meydanlar bizim meydanlarımız. Güreş bizim genlerimizde, geleneklerimizde var. Allah pehlivanlarımıza güç versin." dedi.

Belgrad'da düzenlenen Güreş Dünya Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül'ün finale yürüdüğüne dikkati çeken Bakan Bak, şunları kaydetti:

"İnşallah finale çıkacak ve tekrar ülkemize dünya şampiyonluğu kazandıracak. Cumhurbaşkanımızın selamlarını da size iletiyorum. Ülkemiz için Amerika'ya gitti, sizleri çok seviyoruz. Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'a da başarılar diliyorum. 'Allah yolunu açık etsin' diyorum. Milletimizi çok seviyoruz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için, 'yaşasın Türkiye, yaşasın Türk sporu' diyoruz. Allah pehlivanlarımıza derman versin. Başarılar diliyorum."

Başpehlivan Mustafa Taş'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takdim etti. Taş'a altın kemerini ise Bakan Bak ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, güreş ağası Necati Göksü ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna birlikte sundu.

Ayrıca, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta ve başaltı kategorilerinde mücadeleleri kazanan pehlivanlara da ödülleri törenli takdim edildi.