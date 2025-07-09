Mustafa Sarp, Sarıyer'in Teknik Direktör Adayları Arasında

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in teknik direktörlük için Mustafa Sarp ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Sarp, daha önce Trabzonspor ve Bülent Korkmaz'ın ekibinde görev almıştı.

Teknik Direktör Mustafa Sarp'ın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in teknik adam adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Sarıyer'in teknik direktör arayışı sürüyor. İstanbul temsilcisinin, adayları arasında Mustafa Sarp'ın da olduğu belirtildi. Son olarak Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Sarp, yoluna teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı.

Mustafa Sarp daha önce Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın teknik ekibinde de çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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