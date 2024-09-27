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Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, gece geçirdiği silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Hastanede tedavi gören Akın'ı CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ziyaret etti. Sarıgül, ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı ve Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden Serhat Akın'ı Mustafa Sarıgül ziyeret etti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Serhat Akın'ı ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül paylaşımına, "Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun.Hiçbir düşünce silahla susturulamaz" dedi.

"HİÇBİR FİKİR ASLA SİLAHLA SUSTURULAMAZ"

Sarıgül ayrıca Akın'a "Coşardın, koşardın. Müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki; seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bütün sporseverler seviyor. Ve şu an Türkiye senin yanında. Çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye söylemeye devam edeceksin. Şunu unutma hiçbir fikir asla silahla susturulamaz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (10)

Hayri:

ooo sinemaskop reklamasyon işleri dedin mi sarıgül deyip susacaksın ünlü cenazeleri ünlü hasta ziyaretleri özel ilgi alanıdır beyimizin haberi geceden duyunca saat kuruyp yatmıştır sabah kimse gitmeden ben gideyim diye

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Kemal A55:

Siyasiler ne yüzsüz adamlar

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R. Samsun55:

Abi bu adam da Rant reklam Show tıklama peşinde ne işe yarıyor Allah aşkına Erzincan tulum peyniri ye Serhat demiştir …

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GAGS:

sayın sarıgül gerekeni yapmışsınızdır umarım.. :D

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no NAME:

bu adam tam bir stand up cu nerde sovenıst hareketler var oda burda

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Ali Ekber Sokarski:

fenerin fenerden başka düşmanı yok

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Zafer yılmaz :

Milletin Vekilleri, hangi birisi halkın arasına karışıp derd dinleyip sorun çözmeye çalışmıştır.Atatürk gibi bir adam olsaydı şu anda bu ülkenin başında, her önüne gelen partide kuramaz milletvekilide olamazdı.Halktan uzak kimi cebine girecek para derdinde kimide adı canlı kalsın unutulmasın derdinde.

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Tekin Avci:

Koyu gs taraftarı Sarıgül hangi komplo pesindedir

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Neon Kafe:

Vuran kaçar , Vurduran ziyarete gelir..

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Nayci İbrahim:

Ne demek sayın SARARMIŞ GÜL DEVLETİ BÖLME FİKRİDE BU SÖZÜNÜZE DAHİLMİDİR?!

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