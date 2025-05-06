Mustafa Kemal Yıldıran, Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

ERZURUM Şehir Hastanesi'nde görev yapan Mustafa Kemal Yıldıran, Estonya'nın Tallinn kentinde yapılan Avrupa Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Yarım asırlık spor hayatına 50'den fazla madalya sığdıran Yıldıran, yeni hedefinin 2026'da yapılacak dünya şampiyonası olduğunu söyledi.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapıldı. Türkiye, şampiyonayı toplamda 10'u altın, 9'u gümüş, 13'ü bronz olmak üzere 32 madalya ile tamamladı. Şampiyonada 60 yaş üstü dalda Mustafa Kemal Yıldıran, İngiliz rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona sonrası Erzurum'a dönen başarılı sporcu Mustafa Kemal Yıldıran, madalyasıyla Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. İbrahim Hakkı Tör'ü ziyaret etti. Şampiyona hakkında bilgi veren Yıldıran'ı tebrik eden Başhekim Tör, başarısı için kutladı. Başhekim Tör, Yıldıran'a başarı belgesi ve çiçek verdi.

ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM

Avrupa şampiyonalarına küçük sporculara örnek olmak amacıyla katıldığını belirten 2 kız, 1 erkek, 3 çocuk babası Mustafa Kemal Yıldıran (60), "Benim yaşıma kadar gelseler dahi bayrağı göndere çektirmek için mücadele etmeleri gerektiğini anlatmak için gayret ediyorum. Bu çabama ölene kadar devam edeceğim. Avrupa Şampiyonasında birinci olarak ülkeme bir altın madalya kazandırdım. Yeni hedefim 2026'da Vietnam'da yapılması planlanan dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde müdür yardımcısı kadrosunda araştırmacı olarak görev yapan Kemal Yıldıran, mesaiden sonra da Sağlık Spor Kulübü'nde tekvando antrenörlüğü yapıyor. 10 yaşındayken başladığı ve yarım asırlık spor hayatında ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atarak 50'den fazla madalya alan Yıldıran, uzun yıllar Milli Takım antrenörlüğü de yaptı. Yıldıran, Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde açılan spor salonunda personelin çocuklarına taekwondo eğitimi veriyor.