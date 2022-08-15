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Mustafa Kaplan: "Bizim için iki aşamalı maç oldu"

Mustafa Kaplan: 'Bizim için iki aşamalı maç oldu'

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan 1-1 biten Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için iki aşamalı bir maç oldu" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan 1-1 biten Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için iki aşamalı bir maç oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Adanaspor kendi sahasında Tuzlaspor ile berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İki aşamalı bir maç oldu bizim için. İlk yarı top bizde idi. Üretkenlik anlamında iyiydik. Hatamız ile gol yedik. Maç başa baş geçti bence. Ama yenilebilirdik de. Fakat son dakikada kaçırdığımız gol ise çok üzdü bizi. Bu ligde puan puandır. Önümüze bakacağız. Oyuncularımın performansından memnunum. Hakem ile penaltı pozisyonunu konuştuk. Var beni çağırmadı dedi. Transfer devam edecek. 6 ve 8 numaraya hatta alabilirsek birde stoper transferi yapacağız" - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kaplan Adanaspor Spor Haberler

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