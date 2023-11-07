Muşspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turu kura çekiminde Muşspor'un rakibi Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler, yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimine katılan Muşspor Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, Muşspor'un her zaman zirvede olacağını belirterek, "Muşspor olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğumuza devam ediyoruz. 4. Eleme Turu'nda rakibimiz Ankara temsilcisi Keçiörengücü oldu. Kupadaki bu zorlu mücadeleye hazırlanırken, tüm oyuncularımız, teknik ekip ve kulüp çalışanları büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu kupa maçında, Muşspor'un adını daha yükseklere taşıyabilmek için tüm gücümüzle sahada olacağımıza inanıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz, ancak biz de kendi gücümüze ve futbolcularımızın yeteneklerine inanıyoruz. Muşspor olarak, tüm Muş ve tüm taraftarlarımızı temsil etmek için sahada savaşacağız. Umuyoruz ki bu kupada başarılı olur ve Muşspor'u gururlandırırız. Hep birlikte başaracağız! Muşspor her zaman zirvede olacaktır" dedi. - MUŞ