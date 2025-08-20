Muşspor Kamp Sürecini Tamamladı, Mardin 1969 Spor Maçına Hazırlanıyor

Muşspor, yeni sezon öncesinde üç etaplı kamp sürecini tamamlayarak hafta sonu oynanacak Mardin 1969 Spor karşılaşmasına hazırlanıyor.

Sezon başında planlanan hazırlık programı kapsamında önce Muş'ta, ardından Afyon ve Bolu'da kamp dönemi geçiren Muşspor, hazırlık maçlarıyla birlikte yeni sezona hazırlandı. İlk etapta performans testleriyle takımın fiziksel durumu ölçülürken, ikinci ve üçüncü kamplarda taktiksel, mental ve fiziksel açıdan çalışmalar yürütüldü. Muşspor, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde hafta sonu oynanacak sezonun ilk maçı olan Mardin 1969 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Fatih Çardak, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirterek, "Oynadığımız 5 hazırlık karşılaşmasında oyunun dokusunu sahaya yansıtabilen, yeni gelen oyuncularla geçen sezonun başarılı ekibinin uyum sağladığı bir kamp dönemi yaşadık. Takım ruhunun bütünleşmesi açısından çok verimliydi. Ortaya koyduğumuz performans bizi ileriye dönük mutlu edecek mesajlar verdi" dedi.

Takımın fiziksel olarak istenilen seviyeye geldiğini vurgulayan Çardak, "Ufak tefek eksikliklerimiz olsa da 35 günlük kamp sürecinde Mardin maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarımızla bütünleşerek geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir hikayeyi hep birlikte yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçlarının sonuç odaklı olmadığını hatırlatan Çardak, "Hazırlık maçlarında amacımız eksikleri görmek ve oyun felsefesini sahaya yansıtmaktı. Bu süreçte en çok kazanmaya yakın, en çok pozisyon bulan ve oyunu domine eden bir Muşspor vardı. Taraftarlarımızın güveni tam olsun" diye konuştu. - MUŞ