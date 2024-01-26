Üye Girişi
Haberler

Muşspor-Adana 1954 FK Maçında Deplasman Tribününe Seyirci Alınmayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muş'ta pazar günü oynanacak olan 1984 Muşspor-Adana 1954 FK maçında deplasman tribününe seyirci alınmamasına karar verildi. 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig 4. Grup'un 17. hafta müsabakalarının ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için bazı kararlar alındı.

Muş'ta pazar günü oynanacak olan 1984 Muşspor- Adana 1954 FK maçında deplasman tribününe seyirci alınmamasına karar verildi.

2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig 4. Grup'un 17. hafta müsabakalarının ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için bazı kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "28 Ocak 2024 Pazar günü saat 14.00 da 1071 Alparslan Spor Kompleksi Muş Şehir Stadyumu'nda 1984 Muşspor-Adana 1954 FK 3. Lig müsabakası ile ilgili olarak, 19 Ocak 2024 tarihinde yapılan İl Spor Güvenlik kurulu toplantısında misafir takım seyircisinin alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir." - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Adana Muş Maç Güvenlik Valilik Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kıvanç Tatlıtuğ boşanıyor mu? Survivor 2024 hangi günler,Cuma günü var mı? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler? Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler? Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında, nereli? Battal İlgezdi hayatı ve biyografisi! Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi? Ekim hangi burç? Ekim ayı hangi burçtur? Ekim ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ekim arası doğanlar hangi burç? Ekim burçları neler? Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç? Eylül burçları! Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Battal İlgezdi mı etti? Battal İlgezdi CHP'den istifa etti mi? Bugün Survivor var mı? 26 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor CANLI izle! 25 Ocak Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title