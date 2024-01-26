Muşspor-Adana 1954 FK Maçında Deplasman Tribününe Seyirci Alınmayacak

Muş'ta pazar günü oynanacak olan 1984 Muşspor- Adana 1954 FK maçında deplasman tribününe seyirci alınmamasına karar verildi.

2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig 4. Grup'un 17. hafta müsabakalarının ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için bazı kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "28 Ocak 2024 Pazar günü saat 14.00 da 1071 Alparslan Spor Kompleksi Muş Şehir Stadyumu'nda 1984 Muşspor-Adana 1954 FK 3. Lig müsabakası ile ilgili olarak, 19 Ocak 2024 tarihinde yapılan İl Spor Güvenlik kurulu toplantısında misafir takım seyircisinin alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir." - MUŞ