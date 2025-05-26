Muşlu Sporcular, Balkan Karate Şampiyonası Öncesi İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Muşlu Sporcular, Balkan Karate Şampiyonası Öncesi İl Müdürü'nü Ziyaret Etti
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Karadağ'da 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılacak Muşlu sporcular, moral ziyareti için Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'i ziyaret etti. Taşdemir, sporculara güvenerek uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını dile getirdi.

Karadağ'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına katılacak olan Muşlu sporcu ve antrenörler, turnuva öncesi Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'i ziyaret etti.

30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında Karadağ'ın Bar şehrinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular, moral ve destek amacıyla İl Müdürü Taşdemir'in makamına konuk oldu. Ziyarette sporcularla tek tek ilgilenen Taşdemir, onların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporcuların disiplinli çalışmalarıyla uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Taşdemir, "Muş'un yetiştirdiği bu değerli sporcularla gurur duyuyoruz. Başarı sadece madalya ile değil, aynı zamanda temsil kabiliyetiyle de ölçülür. Biz sporcularımıza güveniyoruz" dedi.

Taşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Karate branşında önemli bir uluslararası turnuva olan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasında boy gösterecek Muşlu sporcuların elde edecekleri başarıların hem şehir hem de ülke adına büyük gurur kaynağı olacak. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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