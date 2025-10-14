Haberler

Musa Çağıran, Uzun Süre Sonra Bursaspor'da İlk 11'de

Musa Çağıran, Uzun Süre Sonra Bursaspor'da İlk 11'de
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran, sakatlığının ardından Menemen FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak önemli bir dönüş yaptı. Gösterdiği performans ve liderliği ile dikkat çekti.

Uzun süre sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu Musa Çağıran, Menemen FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak Bursaspor formasıyla yeniden başlangıç yaptı.

Bursaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Musa Çağıran, uzun bir aranın ardından ilk 11'de forma giydi. Adem Çağlayan döneminde sakatlığı gerekçesiyle görev alamayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Menemen FK karşılaşmasında sahaya çıktı.

Mücadelesiyle dikkat çekti

Karşılaşmada ortaya koyduğu mücadele ve saha içi liderliğiyle dikkat çeken Musa, oyunun hem savunma hem de hücum yönünde takıma önemli katkı sağladı. 87. dakikada Ahmet Hakan Atış'a yerini bırakan tecrübeli futbolcu, tribünlerden alkışlarla uğurlandı.

Tahsin Tam ile samimi an

Oyundan çıkarken teknik direktör Tahsin Tam ile kısa bir sarılma yaşayan Musa Çağıran'ın bu görüntüsü, takım içindeki uyumun yeniden güçlendiği yorumlarını beraberinde getirdi. Bu sezon Adem Çağlayan döneminde yalnızca Yeni Mersin İdman Yurdu (5 dk), Arnavutköy BLD. (28 dk), Adanaspor (34 dk) ve Kırklarelispor (30 dk) maçlarında toplam 97 dakika süre bulabilmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.