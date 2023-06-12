Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, Play-Off maçlarına gidemiyor

Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyon olduktan sonra Play-Off maçlarına gidemiyor. Ulaşım, konaklama ve yiyecek masrafı 15-20 bin lira bulunamadığı için maça gidemeyecek olan sporcular büyük üzüntü yaşıyor. Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, "Kızlarımızın erken yaşta evlendirilmesini önlemek amacıyla kurduğumuz takım grubunda şampiyon oldu ama maddi imkansızlıklar yüzünden Play-Off maçlarına gidemiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.

TFF Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyon olan Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, 14 Haziran'da başlayacak ve 2'nci Lig'e yükselecek takımın belirleneceği Play-Off maçlarına gidemiyor. Ulaşım, konaklama ve yiyecek masrafı 15-20 bin lira bulanamadığı için maça gidemeyecek olan sporcular büyük üzüntü yaşıyor. Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, "Kızlarımızın erken yaşta evlendirilmesini önlemek amacıyla kurduğumuz takım grubunda şampiyon oldu ama maddi imkansızlıklar yüzünden Play-Off maçlarına gidemiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.

Muş'ta yaşayan 3 çocuk babası Haldun Bayrak, bölgede genç kızların erken yaşta evlendirilmesine engel olmak için, kısıtlı imkanlarla Muş Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nı kurdu. Merkezde ve köylerde yaptığı taramalarla, ilk sporcularını takıma kazandıran Bayrak, şimdiye kadar 48 sporcunun üniversitelerdeki çeşitli spor dallarına kaydolmasını sağladı. 28 oyuncusu bulunan takım, 2022-2023 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi 19'uncu grupta şampiyon olmayı başardı.

"2013 yılında genç kızların erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçebilmek için kurulan bu takım 2023 yılında şampiyon oldu. Nevşehir ilinde bir maçımız var. Ama bu maça biz çıkamıyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz. Bu takıma her birimiz farklı bir ilden geldik. Kar kış demeden bu takımda emek verdik. Mücadelemiz sonucu şampiyonluğa ulaştık, bu şampiyonluğunu devamını getirmek istiyoruz. Bu kadar emek ve çabanın boşa gitmesini istemiyoruz."