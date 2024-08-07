Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Kur'an kursu öğrencileri için futbol turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde, Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan öğrenciler, yapılan etkinliklerin kendileri için iyi geldiğini ve bundan sonra da tüm sportif etkinliklere katılacaklarını dile getirdi.

Muş'un Varto Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Varto Müftülüğü koordinasyonunda Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için "Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Varto'da yaz Kur'an kurslarına devam eden 6-13 yaş grubundaki öğrenciler için düzenlenen turnuva, Varto Gençlik Merkezi halı sahasında yapıldı. Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş ile Varto Müftüsü Fatih Arslan'ın vuruşu ile başlayan maç, Hacı Kaya Özer Camii Kursu öğrencileri ile Yeni Merkez Camii Kursu öğrencileri arasında oynandı. Hacı Kaya Özer Camii Kursu öğrencilerinin 7-4 üstünlüğüyle biten maçın ardından bir açıklama yapan Varto Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, "Öğrencilerimiz arasında yapılan maç bayağı çekişmeli geçti. Bundan sonra da öğrencilerimiz sosyal faaliyetlerine merkezimizde sürdürecekler" dedi.

Müftü Fatih Arslan ise yaz Kur'an kursu etkinlikleri çerçevesinde birinci futbol maçını tamamladıklarını belirterek, "Hacı Kaya Özer Camii Kursu öğrencileri ile Yeni Merkez Camii Kursu öğrencileri arasındaki maç, Hacı Kaya Özer Camii öğrencilerimizin 7-4 üstünlüğüyle tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan kurs öğrencileri ise yapılan etkinliklerin kendileri için iyi geldiğini ve bundan sonra da yapılacak olan tüm sportif etkinliklere katılacaklarını dile getirdiler. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Futbol Müftü Varto Spor Muş Spor Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

 Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title