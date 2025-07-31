Muş'ta Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu İnşaatı Devam Ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Bayram Göksu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, ilçede yapımı devam eden gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi.

Kaymakam Göksu ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Malazgirt Kaymakamı Bayram Göksu, devam eden gençlik merkezi ile yarı olimpik yüzme havuzu inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen destekle ilçede eğitimden sanata, spordan sosyal gelişime kadar birçok alanda gençlere hizmet verecek gençlik merkezi ile yüzme branşına ivme kazandıracak yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandığında ilçeye büyük değer katacağına inanıyorum" dedi.

Yusuf Kılıç ise Malazgirt'in gençliğine verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, "Malazgirt ilçemiz hem tarihi kimliği hem de genç nüfus potansiyeliyle bölgemizin öncü yerleşimlerinden biri. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güçlü destekleriyle bu potansiyeli daha da büyütmek için çalışıyoruz. Şu anda inşaatı devam eden gençlik merkezi sadece bir bina değil; gençlerimizin fikirlerini hayata geçirebileceği, üretkenliklerini geliştirebileceği, sosyal sorumluluk bilinci kazanabileceği bir yaşam alanı olacak. Öte yandan yarı olimpik yüzme havuzu, Malazgirt'te yüzme sporunun tabana yayılmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sunacak. Özellikle Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle uyumlu bir şekilde çalışacak bu tesis, ilçemizin spor altyapısını çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak" dedi. - MUŞ