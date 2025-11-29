Haberler

Muş Spor Kulübü'nden Zorlu Galibiyet: 5-0

Muş Spor Kulübü'nden Zorlu Galibiyet: 5-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 5-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Erkam Reşmen, Ersel Aslıyüksek, Bilal Budak ve Emirhan Karagülle'den geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 5-0 mağlup etti.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Erdem Demirtaş, Alişan Küçükkoçak, Yusuf Ökmen

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Oğuahan Akgün dk. 72), Ayetullah Korkmazer (Emirhan Karagülle dk. 66), Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 66), Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz

Yeni Mersin İdman Yurdu: Yavuz Buğra Boyar, Koray Baykara, Abdullah Ersin (Yusuf Ozabaci dk. 69), Yusuf Arslan (Alim Toprak Arica dk. 89), Aslan Gök, Furkan Güneş, Rohat Ağca (Muhammed Yasir Gül dk. 75), Ümitcan Ekşi (Mehmetcan Yapal dk. 89), Ahmet Mumin Papaker, Muhammet Ali Güney, C. Jakob Aydemir

Goller: Erkam Reşmen (dk. 34), Ersel Aslıyüksek (dk. 52, 64), Bilal Budak (dk. 60), Emirhan Karagülle (dk. 90+2) (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Yusuf arslan, Ali Toprak Arica (Yeni Mersin İdman Yurdu) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.