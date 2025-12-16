TFF 2. Lig: Muş Spor Kulübü: 2 Fethiyespor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında Fethiyespor'u yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Ayetullah Korkmazer ve Ersel Aslıyüksek'ten geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Hatem Yarar, Hasan Hüseyin Tetik, Tolga Okumuş
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 60), Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz(Oğuzhan Akgün dk. 77), Emirhan Karagülle, Ersel Aslıyüksek, Stanley Ohawuchi
Fethiyespor: Hakan Canbazoğlu, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Değirmencioğlu, Serkan Yıldız (Arda Yakup Yılmaz dk. 46), Muhammed Gönülaçar (Selim Kemence dk. 77), Uğur Ayhan, Muhammet Raşit Yöndem, Kerem Pala, Cihan Kazan, Berat Satır (Sabri Gülay dk. 90)
Goller: Ayetullah Korkmazer (dk. 56), Ersel Aslıyüksek (dk. 73) (Muş Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Erkan Reşmen, (Muş Spor Kulübü), Berat Satır, Uğur Ayhan, Muhammed Gönülaça, (Fethiyespor) - MUŞ