Üye Girişi
Haberler

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Takımı 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına katılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Takımı, İstanbul'da düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasında 4 sporcuyla yer alacak. Sporcular, hem Muş'u hem de Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul'da yapılacak 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Takımından 4 sporcu yarışacak.

31 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına Muşlu karateciler Mustafa Taha Keçeci, Abdulkerim Aykut, Meryem Yarçin ve Elif Asude Doğan, milli takıma seçilerek hem Muş'u hem de Türkiye'yi temsil edecek. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır Milli Karate Antrenörü Aydan Ferhatoğlu ile eşi Karate Antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu önderliğinde davam eden karate antrenmanları meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda bünyelerinde bulunan 2011-2012 ve 2013 doğumlu 4 sporcu milli takıma seçilerek Muş'un gururu oldular.

Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu; "İlimizde uzun yıllardır eşim Milli Karate Antrenörü Aydan Ferhatoğlu ile karate antrenmanlarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Çok şükür bunun meyvelerini de almaya başladık. Bu kapsamda 31 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına ülkemizi temsilen takımımızdan 4 sporcumuz katılacak. Sporcularımızın böylesine önemli bir turnuvada ülkemizi temsil edecek olması bizleri son derece mutlu etti ve gururlandırdı. Sporcularımızın şampiyonada başarılı olacaklarına inanıyoruz. Sporcularımız daha çok genç olmalarına rağmen başarıyla ilimizi ve ülkemizi temsil ediyorlar. Şimdiye kadar katıldıkları birçok turnuvada başarılı sonuçlar elde etmeyi başardılar. Sporcularımızın performansları çok iyi, moral ve motivasyonları da yerinde. Şampiyonaya hazırlar. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Madalya ve şampiyonluklar bekliyoruz" dedi.

Ferhatoğlu, kendilerinden desteklerini eksik etmeyen ve yakalanan başarının en önemli mimarlarından olan Vali Avni Çakır ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'e teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Türkiye Gençlik Spor Muş Turnuva Milli Takım Spor Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli? Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu? Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917 FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle!
Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title