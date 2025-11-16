Murgul Belediyespor ve Rize Atletik Spor Kulüpleri Arasındaki Olaylara İlişkin Açıklamalar

KULÜPLERDEN AÇIKLAMA

Artvin'de Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Murgul Belediye spor Kulübü ve Rize Atletik Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Murgul Belediye spor Kulübü'nden yapılan açıklamada istenmeyen olayların yaşandığı için misafir takımdan özür dilendi. Açıklama şöyle:

"Öncelikle bugün oynanan karşılaşmada meydana gelen talihsiz olayların, Murgul'un köklü kültürüne ve her zaman övgüyle anılan misafirperverliğine yakışmadığını büyük bir üzüntüyle belirtmek isteriz. Murgul, yıllardır sadece spor alanında değil, sosyal yaşamda da saygı, hoşgörü ve misafirine sahip çıkan karakteriyle tanınmış bir ilçedir. Bugün sahada yaşanan bazı istenmeye görüntüler ise bu güzel geleneğimizle bağdaşmamaktadır. Kulübümüz adına oluşan bu olumsuz tabloyu kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşanan süreçle ilgili tüm görüntüler, kamera kayıtları ve raporlar yönetim kurulumuz tarafından detaylı şekilde incelenecek; Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararlar doğrultusunda da gerekli disiplin cezaları ve yaptırımlar eksiksiz olarak uygulanacaktır. Kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Murgul Belediyespor olarak duruşumuz nettir. Hiçbir koşulda saygısızlığa, taşkınlığa ve sporun ruhuna aykırı davranışlara müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Ayrıca bugün gösterdikleri olgunluk, sakinlik ve duyarlılıktan dolayı Rize Atletik Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerine teşekkür etmeyi borç biliriz. Bu vesileyle yaşanan olaylardan dolayı tüm spor kamuoyundan, misafir takımımızdan ve özellikle Murgul halkından içtenlikle özür dileriz."

'ŞİDDETİN KARŞISINDA, SPORUN İSE YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Rize Atletik Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise futbolcuları ve teknik heyetlerine yönelik saldırıyı lanetledikleri belirtilerek şu ifadelerde yer verdi:

"Bölgesel Amatör Lig 3'üncü Grup 7'nci haftasında, bugün oynanan Murgul Belediye Spor Kulübü - Rize Atletik 1973 Spor Kulübü maçında yaşanan, futbolcularımıza ve teknik heyetimize yönelik alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. 1-0 önde götürdüğümüz maçın ilk yarı bitiminde rakip takım teknik direktörü Fatih Kurtoğlu'nun bir futbolcumuza karşı provokatif ve şiddet içerikli davranışları sporcularımıza yönelik toplu bir fiziki saldırıya dönüşmüş, neticesinde birçok futbolcumuz darp edilmiş, spor ahlakıyla bağdaşmayan ve asla kabul edilemez bir tablo oluşmuştur. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize yönelik düzenlenen toplu saldırılar, sporun ruhuna, Fair-Play anlayışına ve futbolun tüm değerlerine tamamen ihanettir. Kulübümüz olarak, başta rakip takımın provokatör teknik direktörü Fatih Kurtoğlu denen şahıs olmak üzere bu alçak saldırıya iştirak eden tüm sorumluların en ağır disiplin ve hukuki yaptırımlarla karşılık bulması, futbolcularımızın maruz kaldığı şiddetin cezasız kalmaması için TFF Disiplin Kurulları ve ilgili tüm merciler nezdinde sürecin takipçisi olacağımızı açıkça kamuoyuna duyuruyoruz. Şiddetin karşısında, sporun ise yanında durmaya devam edeceğiz. Yaşanan olaylar sırasında mağdur olan tarafın kulübümüz olduğu, tüm video ve fotoğraf kayıtlarında açıkça bellidir."

'11 FUTBOLCUMUZ DARP RAPORU ALMIŞTIR'

Olaylar nedeniyle 11 futbolcularının darp raporu aldığı kaydedilen açıklamada, "Öte yandan saldırının ardından 11 futbolcumuz darp raporu almıştır. Bütün bunlara rağmen müsabakanın hakemi, maçı tatil edebilmek için sahadaki 5 futbolcumuzu kırmızı kart göstererek takımımızı 7 kişinin altına düşürmüş ve maçı böylece erteleme yoluna gitmiştir. Saldırının gerçek failleri olan rakip takımı 7 kişinin altına düşürmeye cesaret edemeyen müsabakanın hakeminin feci bir şekilde darbedilen futbolcularımıza yönelik bu tutumu da bir başka skandal olarak kayda geçmiştir. Bilinmesini isteriz ki, tepkimiz asla Murgul Belediye Spor Kulübü camiasına ve Murgul halkına değildir. Zira yaşanan olaylar esnasında Murgul Belediye Spor Kulübü Başkanı ve yöneticileri büyük bir olgunluk içerisinde olayları sakinleştirmek adına hareket etmiş ve bizlere misafirperverliklerini göstermiştir. Bu tutumları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz" denildi.