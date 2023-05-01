Muratpaşa Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Antalya'da düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu, finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan oldu. Muratpaşa güreşlerinde, Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı. Güreşlere 45'i başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 1000'e yakın sporcu katıldı. Muratpaşa Belediyesi, Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalık ihalesini ise Cumhuriyetin 100'üncü yılı adına 2 milyon 23 bin lirayla Ahmet Aktaş kazandı.

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, finalde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. Muratpaşa güreşlerinde, 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlendiği Yağlı Pehlivan Güreşleri, Konuksever Er Meydanı'nda yapıldı. Güreşlere 45'i başpehlivan olmak üzere farklı boylarda 1000'e yakın sporcu katıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ev sahipliğindeki güreşleri izlemek için Konuksever Er Meydanı'nın tribünleri günün erken saatlerinde doldu.

Finalinde rakibi İsmail Balaban'ı yenen Muratpaşa Belediyespor güreşçisi Orhan Okulu 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Güreşlerde Başpehlivan Okulu'yla birlikte derece yapan Serhat Gökmen, Fatih Atlı ve İsmail Balaban'a kupa ve madalyalarını Başkan Uysal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ve Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz takdim etti.