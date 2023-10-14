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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Çukurova Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Spor Haberleri

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Nur Sevil Gökbudak, Dimitrova, Yasemin Yıldırım, Fabris, Leyva, Hazal Selin Arifoğlu (Berin Yıldırım, Ceren Önal, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak, Berra Eren)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, West, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Şentürk)

Setler: 22-25, 22-25, 23-25

Süre: 89 dakika (27, 30, 32)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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