Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yağlı Güreş Ligi lideri Orhan Okulu ve Enes Doğan ile bir araya geldi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin lideri başpehlivan Orhan Okulu ve bu yıl başpehlivanlığa yükselen Enes Doğan'la bir araya geldi. Başkan Uysal, sporcuları desteklediğini ve yağlı güreşi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin lideri başpehlivan Orhan Okulu ve bu yıl başpehlivanlığa yükselen Enes Doğan'la bir araya geldi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 4'üncü etabı geride kalan Yağlı Güreş Ligi'nde en yakın rakibinin 15 puan önünde 47 puanla lider olan Orhan Okulu ve bu yıl 662'ncisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa yükselen Enes Doğan, ziyarette destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Başkan Uysal, geleneksel ata sporu yağlı güreşlerin Antalya'nın en sevilen spor dallarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Er meydanında bizi temsil eden önemli başpehlivanlarımız var. Orhan Okulu başta olmak üzere Enes Doğan, Hasan Güzeller bizleri temsil ediyorlar. Her turnuvada birinci olacağız diye bir şey yok. Bazen birinci olursun, bazen üçüncü olursun, bazen kürsüye çıkamayabilirsin. Önemli olan bu spora hizmet etmek. Tutarlı, kararlı bir şekilde katkı sağlamaktır. Bizim sporcularımız da hem etik değerleri, bu sporun hakkını veren ve geleneksel ağırlığına uygun davranış şekilleri hem de teknikleri, dayanıklılıkları, becerileriyle sporun iyi birer temsilcisi olmaya devam ediyorlar."

Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor olarak yağlı güreşi desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Uysal, şöyle devam etti:

"Bu yıl başpehlivanlığa yükselen Enes Doğan pehlivanımızı tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. O da inşallah Paşa'nın Aslanı Orhan Okulu gibi Kırkpınar'da altın kemeri görecektir."

Uysal, hafta sonu CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5'inci etabı 15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak Paşanın Aslanı Okulu ve diğer sporculara başarılar diledi.