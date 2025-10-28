Murat Uluç, İzmir Derbisi Sonrası Özür Diledi

Altay ile Karşıyaka arasında oynanan İzmir derbisinde saha içinde yaşanan gerginliğin ardından Murat Uluç, yeşil-kırmızılı camiadan özür dilediği bir video paylaştı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay ile Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü oynanan İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşıyaka'nın 1-0 öne geçtiği mücadelede Altay, sön bölümde Onur Efe'nin golüyle skoru eşitledi ve İzmir derbisi 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşıyaka, kaybettiği 2 puanın üzüntüsünü yaşarken; Altay ise son 2 maçtaki yükselişinin mutluluğunu yaşıyor.

Murat Uluç tepki çekti

Mücadelede 44 yaşındaki golcü Murat Uluç'un hareketleri büyük tepki çekti. 64. dakikada oyuna dahil olan Uluç, Karşıyaka'nın stoperleri Ensar ve Erol'la tartışmalar yaşadı. Tecrübeli futbolcu daha sonra yeşil-kırmızılı yedek kulübesiyle de gergin bir diyaloğa girdi. Bu olayların ardından taraftarlar, hem maç sırasında hem de müsabaka sonunda Uluç'a yoğun tepki gösterdi.

Murat Uluç özür videosu paylaştı

Altay'ın deneyimli forveti Murat Uluç, Karşıyaka derbisinin ardından bir özür videosu yayımladı. Uluç, karşılaşma sırasında yaptığı hareketlerin kesinlikle Karşıyaka camiasına yönelik olmadığını ifade etti. Uluç, "Maçta yaptığım hareket Karşıyaka camiasına değil bunu bilin, Karşıyaka camiasına hayatta öyle bir şey yapmam zaten. Bu saha içerisinde 2-3 kişinin yaptığı saygısızlığaydı. Bu da tabii saha içinde yaşanır ve saha içinde kalır. Camiaya böyle bir şey yapmam. Beni yanlış anlamasınlar. Diyeceklerim bu kadar, özür dilemesini biliriz tabii her zaman" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR