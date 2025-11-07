Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya neden gözaltına alındı?

Son dakika haberi: Türkiye futbol camiasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Eyüp spor Başkanı Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hakemler ekseninde yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki, Murat Özkaya kimdir? Eyüp spor Başkanı Murat Özkaya neden gözaltına alındı? Sürece dair detaylar haberimizde...

MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

Murat Özkaya, Türkiye otomotiv sektöründe ve spor dünyasında adından söz ettiren iş insanı ve yönetici olarak biliniyor. 2005 yılında kurduğu Metal Oto şirketiyle giriş yaptığı sektörde, araç kiralama alanında kısa sürede önemli bir portföy oluşturdu.

2018 yılında Metal Oto bünyesine dahil edilen markalar arasında yer alan Green Motion ve Central Rent a Car gibi markalar, Özkaya'nın iş stratejisinde yurtiçi ve yurtdışına yönelik kısa dönem kiralama hizmetlerini güçlendirdi.

Spor yönetimi alanında ise 2019 yılından itibaren Eyüpspor kulübünün başkanlığı görevini üstlenen Özkaya, kulübün mali ve sportif anlamda dönüşümünde etkin rol oynadı. Ayrıca, spor kulübü üyesi olduğu ve iş dünyasında sponsorluk anlaşmalarında görünür olduğu biliniyor.

Kısacası, Murat Özkaya kimdir sorusuna cevap olarak: otomotiv kiralama sektöründe yer edinmiş, spor kulübü yönetiminde aktif görev alan ve kamuoyunda gündeme gelen bir spor yöneticisidir.

EYÜPSPOR BAŞKANI MURAT ÖZKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kulüpler ve hakemler ekseninde patlak veren bahis iddiaları çerçevesinde, spor dünyasında şok etkisi yaratan gelişmeler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kamuoyuna yaptığı "571 hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı" yönündeki açıklamayı ihbar niteliğinde değerlendirdiği bildirildi.

Bu kapsamda, hakemlerin yanı sıra kulüp başkanları ve eski yöneticilerin de gözaltı süreçlerine dahil olduğu yönünde haberler yer aldı. Çıkan "17 hakem ile birlikte Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Mehmet Fatih Saraç (Kasımpaşaspor eski Başkanı) gözaltına alındı" ifadeleri söz konusu kaynaklarda anılmaktadır.

Soruşturmanın odak noktaları şunlardır:

Profesyonel liglerde görevli hakemlerin bahis oyunlarına katılım iddiaları ve hesaplarının varlığı.

Kulüp yönetimi ile hakem ilişkileri, bahis oynama veya teşvik edilme iddiaları.

Adil rekabet ve spor etiğinin zarar görmesi nedeniyle savcılık incelemesi ve disiplin süreçleri.

Bu çerçevede, "Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya neden gözaltına alındı?" sorusunun cevabı şu şekilde özetlenebilir: Gözaltı, spor müsabakalarında görev alan hakemlerin ve ilgili yönetici ve kulüp başkanlarının bahis iddiaları kapsamındaki adli soruşturma sürecine dahil olmaları nedeniyle gerçekleşmiştir.