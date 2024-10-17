Murat Kocakaya Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Türkiye Atıcılık Federasyonunda yeni başkan Murat Kocakaya

Ercan ATA - Mikail KARAMAN / ANKARA, - TÜRKİYE Atıcılık Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Murat Kocakaya ve Salih Yıldız başkanlık için yarıştı.

Denetim raporlarının ibra edildiği Türkiye Atıcılık Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 253 delegeden 229'u katıldı. Üç sandıkta yapılan oylama sonunda Eski Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya 153 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Atıcılık Federasyonunda başkan seçildi. Genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Salih Yıldız ise 74 oyda kaldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına ilk defa başkan seçilen Murat Kocakaya'nın yönetiminde; Fatih Uysal, Abdurrahim Gezer, Hakan Genç, Melis Giraud, Esra Kılıç Alemdaroğlu, Muhammet Yasir Taflan, Tayfun Anlar, Kadri Akgün, Turgay Saat ve Gökhan Çelik yer aldı.