Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Oldu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

TMPK'nin açıklamasına göre Mersin'de gerçekleştirilen genel kurulda Aksu, yüzde 70'den fazla oy alarak yönetim kurulu üyesi oldu.

Seçimin ardından değerlendirmede bulunan Aksu, "Bu büyük sorumluluğu, engelli bireylerin spora erişimini artırmak, spor yoluyla sosyal kapsayıcılığı güçlendirmek ve sporcularımızın hak ettiği imkanlara dünya çapında kavuşmasını sağlamak için bir fırsat olarak görüyorum. Çalışmalarımıza kararlılıkla ve daha yüksek bir tempoyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Yıllardır ulusal ve uluslararası düzeyde engelli sporlarının gelişimi için projeler yürüten ve paydaşlarla güçlü iş birlikleri geliştiren Aksu, yeni dönemde de paralimpik sporların görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmayı, sporcu odaklı, şeffaf ve kapsayıcı yönetişim modellerini teşvik etmeyi, antrenör, hakem ve idarecilere yönelik kapasite geliştirme programlarını yaygınlaştırmayı ve uluslararası iş birlikleri ile sürdürülebilir finansman modelleri üzerinden branşların gelişimini desteklemeyi hedefliyor."