Münih'te UEFA Şampiyonlar Festivali Başladı

Münih'te UEFA Şampiyonlar Festivali Başladı
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Almanya'nın Münih kentindeki UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen festival, futbol ve müzik tutkunlarını bir araya getirirken, taraftarlar çeşitli etkinliklere katılıyor.

Almanya'nın Münih kentinde Inter ile PSG arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar, festival alanında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

Münih Olimpiyat Park'ta 1 Haziran'a kadar sürecek UEFA Şampiyonlar Festivali, final maçı öncesinde açık hava gösterisine dönüşerek futbol ve müzik tutkunlarını da buluşturdu.

Inter ve PSG taraftarlarının yanı sıra Münih'teki futbol tutkunları, festival alanında futbol topuyla oynanan aktivitelere katılırken takım formalarını satın alıyor, konserlere katılıyor ve sembolik UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ile fotoğraf çektiriyor.

Bu arada Münih'e gelip de stada giremeyecek taraftarlar, maçı festival alanına kurulacak dev ekranlardan da izleyebilecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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