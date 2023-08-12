Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası Sivas'ta Son Buldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) ile Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta sona erdi. Şampiyonada 50 ilden 442 güreşçi mücadele etti ve İlyas Yıldırım Türkiye şampiyonu oldu.

Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu 1. Büyükler Karakucak Güreş Festivali Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta sona erdi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) ile Sivas Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyon, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Şampiyonada 50 ilden 442 güreşçi, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Finalde rakibi Ali Bönceoğlu'nu yenen İlyas Yıldırım, Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak altın kemerin sahibi oldu. İlyas Yıldırım'ın altın kemerini ve madalyasını Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile TGGF Başkanı İbrahim Türkiş verdi.

Şampiyonada dereceye giren diğer 34 sporcunun madalyaları ise protokol üyeleri tarafından verildi.