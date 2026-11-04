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Muharip Gaziler Derneği üyeleri Samsunspor'u ziyaret edip Emre Kılınç'a hediye verdi

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Muharip Gaziler Derneği üyeleri Samsunspor'u ziyaret edip Emre Kılınç'a hediye verdi
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, Samsunspor'u Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve il müdürlerinin de katıldığı ziyarette gaziler, takım kaptanı Emre Kılınç'a hediye takdim edip takıma başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, Samsunspor'u Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve il müdürlerinin de katıldığı ziyarette gaziler, kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Emre Kılınç'a hediye takdim etti.

Samsunspor'un antrenmanı öncesinde gerçekleştirilen ziyarete Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının il müdürleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyeleri katıldı. Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen gaziler, takıma başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında gaziler, Samsunspor takım kaptanı Emre Kılınç'a hediye verdi. Gaziler, futbolcularla bir süre sohbet ettikten sonra Emre Kılınç ve takımla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret, antrenman öncesinde çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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