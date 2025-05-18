- Muhammed Türkmen: "Kayserispor çok büyük refleks gösterdi"

İSTANBUL - Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kayserispor camiasının ligde kalmasını tebrik ediyorum. Kayserispor çok büyük refleks gösterdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, "Kayserispor camiasının ligde kalmasını tebrik ediyorum. Şehriyle, futbolcularıyla, yönetimiyle gerçekten Kayserispor çok büyük refleks gösterdi. Hak etti, çok uğraştı, çok çalıştı ve ligde kalmayı garantiledi. Camiamızı tebrik ediyoruz. Rakibimiz şampiyonluk maçına çıktı. Onların şampiyon oldukları tebrik ediyoruz. Onlara da hayırlı, uğurlu olsun. Maçın başlarında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Temel amacımız puan ve puanlarla ayrılmaktı. Geldiğimiz günden beri her maç galibiyet için çıktık. Teknik direktörümüz cezalı olduğu için ben cevaplayacağım. Ligin en dominant takımı karşı kendi sahasında oynamak kolay değil. Eğer büyük takımlara karşı oynuyorsanız, böyle bir atmosferde maça çıkıyorsanız bulduğunuz pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Şanssızlık, değerlendirmedik. Rakibimiz üst üste bulduğu gollerle oyunun dominasyonunu da ele geçirdi" diye konuştu.