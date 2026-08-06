Salah Trabzonspor'da ilk antrenmana çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana çıktığı aktarıldı.

Paylaşım yapılan fotoğraflarda Salah'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmesi de yer aldı.

Kaynak: AA