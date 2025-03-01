Muhammed Dursun, Dubai'deki Hedefleriyle Yükseliyor

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, sıradaki hedefinin Dubai'de yapılacak karşılaşmalar olduğunu söyledi.

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Azerbaycanlı rakibi Hadi Abdollahi'yi ilk rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu. Dursun, bu karşılaşma ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyleyen Muhammed Dursun, "Rakibimiz 28 yaşındaydı. İyi ve kuvvetli bir rakipti. İlk rauntta rakibimle kırışmadım. Bilerek sona bıraktım. Ünvan maçları 5 raunt üzerinden oynanıyor. Ağır sıkletlerde her boşa atılan yumruk ayrı bir efor sarf ettiriyor. Birinci raundun sonlarına doğru birkaç hareketim büyük ihtimal rakibimin kemiğine geldi, ayağında bir çatlama oldu. Rakibim ikinci raunda çıkamadı. Şampiyon olarak yolumuza devem ediyoruz. Geçen yıl Dubai'ye hazırlık sürecim vardı. Kasım ayında dövüşecektim, erteleme oldu. Ünvan birleştirme maçına, Dubai'deki maçımdan önce çıkmak istedim ve şampiyon oldum. Dubai'de tahmini olarak haziranda ringde olacağım. Benim en önemli maçlardan biri burası. Çünkü dünyada dövüş sporlarında Dubai ve Riyad çok ön planda. İnşallah orada alacağımız başarı hem ülkemiz adına hem de kariyerim adına çok önemli olacak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Bireysel spor yapıyoruz, takım sporları gibi değil, çok zor. Burada maddi sorunlarımız oluyor. Bu konuda bize desteklerini esirgemiyorlar. Biz de şampiyon olarak elimizden geleni yapamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Dubai için Türkiye'den sadece ben teklif aldım"

Dubai'daki karşılaşmalara 8 ülkeden takılım olacağını söyleyen Dursun, "Büyük bir ihtimal kura sistemi olacak. Ağır sıklette Türkiye'yi temsilen, dünyanın en büyük organizasyonlardan birinde ben dövüşeceğim. Hazırlık süreçleri büyük bir ihtimal Rusya veya Özbekistan'da kamp yapmak. Çünkü 2021 yılında Özbekistan'da kamp sürecim olmuştu ve güzel geçmişti. Olimpiyat şampiyonu Bahadiır Jalolov ile antrenman süreci geçirdim. İyi bir hazırlık süreci geçireceğiz. İnşallah şampiyon olarak Dubai'den yolumuza devam edeceğiz. Şu anda Dubai için ağır sıklette sadece ben teklif aldım. Tek Türk olarak ben dövüşeceğim. Benim için bir yandan avantaj. Çünkü dünyaya, Muhammed Dursun olarak değil, Türk'ün gücünü göstererek Dubai'de şampiyon olarak yoluma devam edeceğim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL