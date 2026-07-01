Muğlaspor 1'inci Lig'de yeni sponsorlarını tanıttı, borçsuz yapısıyla dikkat çekiyor

TARİHİNDE ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğla spor , 2026-2027 sezonunda forma sponsorluğu yapacak firmaları ve yeni yönetimini kamuoyuna tanıttı.

Düzenlenen törene Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve Muğla spor yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende Mikroman Maden Sanayi ve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Saran ile Dokuru Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aykal, Muğla spor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Mikroman forma göğüs sponsoru olurken, Dokuru firması ise sırt sponsoru oldu. Sponsorluk desteğinin yanı sıra Mikroman'ın 2 loca ve çalışanları için 100 kişilik kombine satın alacağı, Dokuru'nun ise Muğla'daki 45 çalışanı için 45 kişilik kombine alacağı açıklandı.

AHMET ARAS: MUĞLASPOR'UN BAŞARISI HER YERDE KONUŞULUYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla spor'un başarısının tüm ülke genelinde konuşulduğunu ve takdir edildiğini belirterek, "Bugün üç dönem üst üste şampiyon olmanın gururuyla bu masada oturuyoruz. Ben şampiyonluktan önce iyi yönetilen bir kulübe sahip olduğumuz için çok daha fazla gururluyum. Gerçekten çok iyi yönetilen ve çok doğru yolda bir kulüp görüyoruz. Muğla spor konusunda kimsenin kafasında bir soru işareti olmadığını görüyorum. Bütün kentte, görev yaptığımız alanlarda, katıldığımız cemiyetlerle Muğla spor'un başarısı konuşuluyor, ülkede konuşuluyor" dedi.

'KOMBİNE KAMPANYASI ÇIĞ GİBİ BÜYÜMELİ'

Muğla spor'a olan desteğin her yerde yayılması gerektiğini belirten Başkan Aras, "Sadece Muğla'da değil gittiğimiz bütün toplantılarda herkes ağzını önce bir kere Muğla spor'dan açıyor ve Muğla spor'un başarısını herkes takdir ediyor, görüyor. Desteğin kente yayılması lazım. Biz herkesin kendi kapasitesi gereği bu kulübe, yapabileceği destek olduğuna inanıyoruz. Kombine kampanyasının bir çığ gibi büyümesi lazım ve bir tane boş koltuk kalmaması lazım. Muğla spor sadece oradaki müsabakadaki yendiği bir takımla veya olduğu şampiyonlukla değerlendirilemez. Muğla spor bir sosyal projedir" cümlelerini kullandı.

MENAF KIYANÇ: BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ

Muğla spor Başkanı Menaf Kıyanç, Muğla'da artık bir çatı altında spor kulüplerin toplanması gerektiğini belirterek, "Birbirimize destek oldukça hepimiz mutlu olacağız. Yorulduğumuz anlar oluyor. Çünkü kolay bir iş değil. Bu tür destek konuşmaları bizi motive ediyor. Çünkü gerçekten Muğlaspor artık Muğla'ya yakışır üst liglerde. Muğla'da artık bir çatı altında spor kulüplerin toplanması gerektiğini bir daha etkili bir güce dönüşmesi gerektiğini de anlatıyoruz. Çok zor bir süreç bu. Bu lige hazırlanmak, tesis anlamında, kadro anlamında, personeli değiştirmek anlamında, sponsorluk anlamında inanılmaz zor" dedi.

'1 MİLYOR BORÇLA SÜPER LİG'E ÇIKILMAZ'

Başkan Menaf Kıyanç, transfer piyasasında ciddi rakamların konuşulduğunu belirterek, kulübü kısa vadeli alkışlar uğruna borç yükü altına sokmayacaklarını söyledi. Kıyanç, "İşi şova dönüştürüp bir sürü takımın yaptığı gibi birçok futbolcuyu getirmek kolay. Ancak ciddi paraları istiyorlar. Ben de oyuncu getiririm, bir süre inanılmaz alkışlanırım. Hiç sıkıntı yok. Ama sezon sonu birbirimize bakarız. Türkiye'de bir sürü kulüp şu anda tepe taklak aşağı doğru iniyor. Bu kulübü 1 milyar borçlu bırakıp Süper Lig'e çıkartmanın da hiçbir anlamı yok. İkisini dengeli götürmek zor. Futbolcu giderleri inanılmaz artmış durumda. Destekler de azalmış durumda. Şimdi biz bunu dengelemeye çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

'MUĞLASPOR TAAHHÜT ETTİĞİ HER ŞEYİ ÖDÜYOR'

Bazı kesimler tarafından Muğlaspor'un çok para vermediği algısının yaratılmaya çalıştığını da söyleyen Kıyanç, "Kaç gündür transfer yapmıyoruz. Diyoruz ki arkadaş biz işin şovunda olmayacağız. Biz buna inanan bir futbol takımını oluşturacağız. Bu futbolcuları transfer edeceğiz ama mali açıdan da bizi ve kulübü geriye götürmeyecek transfer yapmalıyız. Bakın algı o kadar kötü bir şey ki. Biz bunu yaparken Muğlaspor çok para vermiyor diye bir algı da yaratılıyor. Menajerler ve belli kesimler tarafından. Bunu da yönetmeye çalışıyoruz. Muğlaspor taahhüt ettiği her şeyi ödüyor. Bu çok değerli ama diğer kulüpler taahhüt ettiklerini vermiyor" diye konuştu.

'FEDERASYONDA DOSYAMIZ BULUNMUYOR'

Muğlaspor'un borçsuz yapısına dikkat çeken Kıyanç, şunları söyledi: "1'inci Lig'de borcu olmayan kaç takım var görelim bakalım. Bir kulüp düşünün ki federasyonda dosyası yok. Bu istisna bir kulüp. Bir kulüp düşünün ki kamuya hiçbir borcu yok. Bir kulüp düşünün ki hiç bir piyasaya, hiç kimseye borcu yok. Futbolcuya hiçbir borcu yok. Bu kulüp bu yönüyle inanılmaz avantajlı. Biz dolayısıyla oyuna gelmiyoruz. Şu anda olayı da doğru yönetiyoruz. Hocamızla beraber sabırlı oluyoruz. Bundan sonraki sürece, daha üst liglere giderim diyen bir futbolcu topluluğunu ve birliklerini oluşturmaya çalışıyoruz"

'HOCAMIZI KULÜBE KAZANDIRMAK İÇİN ÇABALADIK'

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ı kulübe kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Kıyanç, Muğlaspor hakkında dışarıda olumsuz bir algı oluşturulduğunu ifade etti. Kıyanç yaptığı açıklamada "Biz hocamızı bu kulübe kazandırmak için çaba sarf ettik. Çünkü dışarıdaki algı çok acımasız. Yeni lige çıkmış bir takım. Bütçeleri sınırlı bir takım. Buradan bir şey çıkmaz algısını acımasızca yaymışlardı. Hocamız Süper Lig dahil, teklif alan bir hocaydı. Biz kendisine 2-3 gün boyunca kulübümüzü anlattık ve anlaşmayı sağladık" diye konuştu.

SOYKAN: ÇOK GÜZEL BAŞARIYA ŞAHİT OLDUK

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla'da çok güzel bir başarıya şahit olduklarını söyleyerek, "Görev yaptığım yerlerde koca koca şehirlerde, potansiyeli yüksek olan yerlerde görevler yaptım. Ama o şehirlerin spor kulüpleri borç batağındaydı. Battıkça batıyorlardı. Kimse başkan da olmak istemiyordu. Ama gerçekten burada çok güzel bir başarıya şahit olduk. Ben 4 yıldır buradayım. 3 yıl içerisinde bu kadar yüksek bir mevkiye üst üste gelebilmesi büyük bir başarı. Bu başarı Menaf Başkan'ın liderliğinde onunla beraber o yönetici kurulunun başarısıdır. Bizler valilik olarak şimdiye kadar Muğlaspor'a destek olduk. Bundan sonra da her zaman destek olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı