Muğlaspor kupa ile evine döndü

Trendyol 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Muğlaspor, şehirde coşkuyla karşılandı. Binlerce taraftar, Cumhuriyet Meydanı'nı adeta karnaval alanına çevirdi.

Uzun süren şampiyonluk mücadelesinin ardından adını Trendyol 1. Lig'e yazdırmayı başaran Muğlaspor için karşılama töreni gerçekleştirildi. Takım otobüsünün şehre girmesiyle başlayan kutlamalar, Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda doruk noktasına ulaştı. Kutlamalar için saatler öncesinden Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran her yaştan binlerce taraftar, yeşil-beyaz bayraklar, atkılar ve tezahüratlarla takımlarını bekledi. Takım otobüsünün meydana ulaşmasıyla birlikte aynı anda yakılan yüzlerce meşale ise geceyi gündüze çevirdi. Cumhuriyet Meydanında taraftarları selamlayan futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk sevincini marşlar eşliğinde Muğlalılarla paylaştı. Taraftarların "Şampiyon Muğlaspor" sloganları tüm şehirde yankılandı. - MUĞLA

